Menina dá à luz sozinha e esconde bebé na varanda

Investigadores da secção de homicídios da Polícia Judiciária concluíram que foi uma menina de 15 anos grávida a fazer o parto sozinha, antes do fim da gestação. Sem alertar os pais, que não terão sabido da gravidez, a menor escondeu o feto entre 24 a 48 horas no roupeiro do quarto. Corpo foi encontrado por trabalhadores que iam pintar o edifício.Saiba mais em Correio da Manhã