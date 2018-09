Arremessaram para dentro da cadeia de Custoias, que não tinha guardas nas torres de vigia, duas meias contendo haxixe, dinheiro e carregadores de telemóvel.

Arremessaram para dentro da cadeia de Custoias, em Matosinhos, duas meias contendo haxixe, dinheiro e carregadores de telemóvel. O objectivo era fazer chegar as meias aos reclusos e aproveitar a falta de guardas na torre de vigia de cada um dos vértices da prisão.



De acordo com o Jornal de Notícias, a primeira meia - com haxixe e 100 euros em numerário - foi encontrada a meio da manhã de quinta-feira, num espaço da cadeia, entre o muro exterior e a zona prisional propriamente dita, frequentado por reclusos que trabalham ou frequentam um curso de jardinagem. Segundo a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a meia foi encontrada por "um elemento da guarda prisional", enquanto o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) garante que foi um recluso que a encontrou.



A segunda meia foi encontrada por Albino Moura, um guarda prisional aposentado, quando passava numa rua ao lado da cadeia. Ao avistar um casal suspeito, esperou para os apanhar em flagrante delito: o homem aproximou-se do muro e lançou uma meia por cima do muro.



"A senhora pegou logo num telefone e ligou", contou Albino Moura, que entrou logo na prisão para avisar do sucedido. "Como há falta de pessoal e não há ninguém nas torres, eles sabem que não custa nada fazer isto", explicou o guarda aposentado. O líder da SNCGP frisou ao JN que "é um esquema que se percebe que é cada vez mais usado."



Ao JN, a Direcção-Geral diz que "apesar da vigilância perimétrica não se esgotar no trabalho feito a partir das torres, a adequada afectação de meios humanos aos diversos postos de trabalho no EPP tem estado condicionada, mais uma vez, pelo elevado número de guardas prisionais que se encontram de baixa médica".