Mecanismo de prevenção de corrupção 'deixa muito a desejar'

Um antigo juiz do Supremo vai liderar a instituição, financiada com mais de €2 milhões, cujo objetivo é criar mecanismos de prevenção à corrupção. Mas há quem desconfie da sua eficácia.

Entrou em funcionamento, na segunda-feira, o Mecanismo da Estratégia Nacional Anti-Corrupção (MENAC), o organismo que tem como função primordial criar formas de combate à corrupção e de fiscalização. À frente do mecanismo está António Pires Henriques da Graça, antigo vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Mas as competências e estrutura do mecanismo levantam muitas dúvidas e inspiram pouca confiança.