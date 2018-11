O IPMA prevê aguaceiros, em especial no litoral Norte e Centro com possibilidade de ocorrência de trovoada e queda de granizo, para os próximos dias.

O mau tempo veio para ficar e anuncia a chegada do Inverno. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros, em especial no litoral Norte e Centro com "possibilidade de ocorrência de trovoada e queda de granizo", para os próximos dias.

Em informação na sua página, o IPMA refere ainda a "possibilidade de neve nas terras altas do Norte e Centro de Portugal" e "vento por vezes forte no litoral Norte e Centro" e nas terras altas.

Estão previstos "períodos de céu muito nublado", apresentando-se em geral muito nublado na região Norte e os aguaceiros, em especial nas regiões do litoral Norte e Centro, podem ser "acompanhados de trovoada e queda de granizo". A possibilidade de trovoada accionou o aviso amarelo do IPMA para os distritos do litoral Norte e Centro para esta quarta-feira.

Quanto às temperaturas máximas e mínimas, o IPMA antecipa uma "pequena descida" para os próximos dias. As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 3 graus Celsius (na Guarda) e os 11 (em Faro) e as máximas entre os 7 graus (na Guarda) e os 17 (em Faro e Santarém).