Mapa: Gondomar atinge mil casos, há seis concelhos acima do milhar de infetados

O concelho de Gondomar regista esta quinta-feira, 30 de abril, mais 34 casos positivos de Covid-19 do que ontem, o que faz com que o município contabilize agora precisamente mil infetados pelo novo coronavírus, segundo o relatório da Direção Geral de Saúde hoje divulgado.Assim, há agora seis municípios acima da barreira do milhar de casos confirmados. Lisboa (1.465) mantém-se no topo da tabela como o concelho com maior número de infetados, seguindo-se Vila Nova de Gaia (1.374), Porto (1.219), Matosinhos (1.127) e Braga (1.063).Regista-se, em sentido inverso, uma pequena diminuição no número de concelhos com três ou mais casos positivos, dado que são agora 221 os municípios nesta condição, menos um do que na quarta-feira, o que significa que 71,75% dos 308 concelhos nacionais contabilizam pelo menos três infetados.Por outro lado, continuam a ser 40 os concelhos com pelo menos 100 infetados, 12,99% dos concelhos portugueses.Os dados hoje reportados pela DGS indicam ainda que o número de óbitos por Covid-19 avançou para um total de 989 , mais 16 fatalidades do que se verificava na quarta-feira.Já o número de casos confirmados cresceu 2,2% para 25.045 infetados.