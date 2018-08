Os resultados das reapreciações dos exames nacionais apontam para uma subida de nota em 70% das provas do ensino secundários revistas a pedido dos alunos. De acordo com dados do Ministério da Educação, divulgados pelo Público, no exame de Matemática A, a percentagem de melhorias foi de 85% e no de Português de 68%.

Os números, no entanto, não aumentaram os pedidos de reapreciação das provas. Dos mais de 324 mil exames do ensino secundário realizados na 1ª fase deste ano, apenas cerca de 6 mil foram corrigidos por uma segunda vez, uma percentagem correspondente a 1,9%.

E este não é caso novo: também no ano passado, 73% das provas reapreciadas viram as suas notas aumentadas. Já em 2018, mais de quatro milhares de provas viram melhoria de nota, em 924 (equivalente a 16%) esta manteve-se e apenas 8% dos exames desceram a nota. A emenda é da exclusiva responsabilidade do Júri Nacional de Exames.

Em matéria de disciplinas, a maior percentagem de subida de nota é na área das Matemáticas, com uma subida de nota através de reapreciação em 87% das provas de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, 85% dos exames de Matemática A e 84% de subidas em Geometria Descritiva e Desenho A.

Se virmos as mesmas estatísticas no ensino básico, o número de provas reavaliadas desce para apenas 224, dentro das mais de 188 mil feitas na 1ª fase dos exames nacionais. Destas, 79% (177 provas) obtiveram uma melhoria de nota.