Maior traficante português detido em Espanha

Quase três anos depois de a Polícia Judiciária desencadear a chamada Operação Aquiles - que desmantelou rede de ligações perigosas entre traficantes e inspetores da PJ - as autoridades portuguesas conseguiram deter aquele que em Abril de 2016 já era um alvo dos investigadores mas que na época conseguiu escapar para Marrocos: Franclim Pereira Lobo, considerado o maior traficante de droga português.Ao que aapurou junto de várias fontes judiciais, aquele que já foi considerado o maior traficante de droga português foi capturado no Sul de Espanha no âmbito do Mandado de Detenção Europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Fonte judicial adiantou à SÁBADO que Lobo terá sido preso em Málaga, mas ainda se aguardam mais informações da polícia espanhola. Caso não se oponha à extradição para Portugal, Franclim Pereira Lobo deverá ser enviado para Portugal nas próximas semanas. Se se opuser, o processo poderá demorar mais algum tempo.Em 2016, quando a Judiciária lançou a "Operação Aquiles", que levou à detenção de altos quadros do combate ao tráfico de droga, como Dias Santos e Ricardo Macedo, a detenção de Franclim Lobo só não se concretizou, porque este terá fugido de Espanha para Marrocos, país onde terá estado nos últimos três anos.Assim que chegar a Portugal, Franclim Lobo será notificado da acusação. Caso prescinda da instrução, poderá ser julgado com os restantes arguidos da Operação Aquiles, como os ex-inspetores Dias Santos e Ricardo Macedo, que já estão numa fase adiantada do julgamento. Se decidir pedir a instrução do processo, o seu caso correrá em separado.Franclim Lobo é um histórico do tráfico nacional. Tornou-se quase um mito desde que na madrugada de 16 de Outubro de 1999 escapou de um hotel do centro de Lisboa onde era vigiado por dois agentes da Polícia Judiciária . Os inspetores acreditavam que ele os estava a ajudar a apanhar duas toneladas de cocaína. Mas quando apanhou uma aberta, ele fugiu por uma janela. Em junho de 2007 garantiu àque nos anos seguintes fez fortuna em Espanha em negócios imobiliários. Ao mesmo tempo foi condenado à revelia a 25 anos de cadeia por associação criminosa e tráfico de estupefacientes – mas o processo acabou por ser repetido e Franclim Lobo absolvido. Agora a PJ voltou a detê-lo.