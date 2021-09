Além do advogado de Luís Filipe Vieira, demitiram-se dois vogais nomeados pelo Governo.

Magalhães e Silva demite-se do Conselho Superior do Ministério Público

O advogado de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, demitiu-se do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). A demissão aconteceu depois de Magalhães e Silva ter feito declarações sobre a operação que levou à detenção de Vieira, refere a RTP.