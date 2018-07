Verificação é considerada essencial para repetição do julgamento de quatro arguidos, que foram absolvidos de homicídio negligente.

Quando em Março o Tribunal da Relação de Guimarães ordenou a repetição do julgamento dos quatro alunos da Universidade do Minho, absolvidos de homicídio por negligência, pediu uma perícia ao muro.



No entanto, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) indica que a análise ao muro é "impossível". A queda da estrutura matou três jovens universitários em Abril de 2014, enquanto estavam a ser submetidos a praxe. Tudo aconteceu quando os quatro arguidos subiram ao muro, que ruiu.



Para o LNEC, a perícia é impossível visto que os destroços do muro estão agora no estaleiro da Câmara Municipal de Guimarães. "Não se conhece o projecto nem os detalhes da sua construção, tal como da sua utilização real, idade e manutenção", alega o LNEC, numa resposta a que o Jornal de Notícias teve acesso. A verificação do muro só poderia ter acontecido no local e nos momentos seguintes ao acidente.



Segundo a mesma fonte, a posição do LNEC pode inviabilizar a repetição do julgamento; por outro lado, os juízes de primeira instância têm que respeitar a posição da Relação.



Em Maio de 2017, o Tribunal Judicial de Braga absolveu os quatro estudantes de homicídio negligente.