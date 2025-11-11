Sábado – Pense por si

Justiça quer levantar a imunidade a Albuquerque

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada 07:00

O pedido deve surgir até ao final do ano, no âmbito da Operação Ab Initio, e estender-se a outros processos.

Miguel Albuquerque é já um dos alvos da investigação na operação Ab Initio e o Ministério Público pretende mesmo fazer o pedido de levantamento de imunidade a Miguel Albuquerque até ao final do ano, apurou a SÁBADO. Mais: está prevista uma consolidação dos vários processos em que de alguma forma Albuquerque é visado, com o objetivo de conseguir que o levantamento da imunidade a Albuquerque sirva os vários processos em que está referenciado.

