O ministro das Finanças defende que o Orçamento do Estado para 2021 que foi promulgado por Rebelo de Sousa é aquele que é adequado para o próximo ano."Este é o bom orçamento. O orçamento de que Portugal precisa para conseguir superar esta crise", define João Leão num vídeo, acrescentando ainda que as medidas que resultam deste documento "vão dar um contributo fundamental para uma forte recuperação da economia", ao mesmo tempo que vão ajudar a reduzir o défice e a dívida pública nacional.Leão admite que a segunda vaga da pandemia está a ser "muito intensa", motivo pelo qual antecipa um "inverno bastante exigente".O Presidente da República promulgou, esta terça-feira, o Orçamento do Estado para 2021, considerando as "complexas condições" da sua elaboração e urgência de entrada em vigor, mas apontou-lhe "limitações a maior ênfase social" ou "não acolhimento" de pretensões empresariais.Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República, o chefe de Estado salientou a "óbvia importância" de o país ter um orçamento em 1 de janeiro do próximo ano, "atendendo à urgência do combate à pandemia e seus efeitos comunitários, bem como à adequada receção das ajudas europeias, designadamente, do Plano de Recuperação e Resiliência".