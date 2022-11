Império Sanjam. Pai acusa filha de o ter roubado e de traição

São memórias de uma vida, arrumadas uma a uma num caixote de papel. O momento é de tristeza e Nuno Santos, fundador do império Sanjam, uma das maiores cadeias de cabeleireiros do País, não consegue disfarçar. "Há a cidade proibida na China e aqui são as fotografias proibidas da minha ex-filha, que me traiu. Depois de lhe ter dado tudo, ela cortou-me o pescoço. Fiquei sem nada", diz à SÁBADO, referindo-se a Joana, a filha do meio de três irmãos, que à revelia do pai assumiu o comando das empresas.