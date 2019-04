A redução a lotação de camas nos hospitais da Grande Lisboa é uma tendência há vários anos: numa década, os três grandes centros hospitalares da região perderam 751 camas de internamento. Apesar de se notar uma inversão no período de 2015 a 2017, o ano passado destaca-se pela não criação de quase mais três centenas de camas, determinado pela portaria da tutela que indicava que os hospitais de Lisboa e Vale Tejo (LVT) deveriam registar este aumento.

A tutela pretendia especialmente a criação de mais camas nos três grandes centros a região da LVT: Lisboa Norte, Centro e Ocidental, que perderam 96 camas de 2017 para 2018.

Os dados foram revelados a pedido do Bloco de Esquerda que quis avaliar a situação, com base na portaria aprovada a 20 de março de 2018 pela então secretária do Estado da Saúde, Rosa Matos, que delineou a "reestruturação da rede de cuidados de saúde" em LVT, e que preconizava um aumento de 7871 camas no final de 2017 para 8149 no terceiro trimestre de 2018 - mais 278, num ajustamento necessário devido ao "agravamento do envelhecimento da população" e ao "aumento da complexidade dos doentes crónicos".

Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística voltou a destacar a redução da lotação nos hospitais: menos cerca de três mil camas nos públicos, em contraponto com o aumento nos privados (mais 1700 entre 2007 e 2017).

A redução das camas tem sido justificada com o gradual aumento das cirurgias de ambulatório, que não implicam internamento dos pacientes, e com o crescimento dos lugares disponíveis na rede de cuidados continuados.