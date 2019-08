Homem morre picado por vespa asiática em Oliveira do Bairro

Um homem, de 79 anos, morreu esta sexta-feira de manhã depois de ter sido picado por uma vespa asiática em Oliveira do Bairro, Aveiro.





Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima foi mordida no quintal da casa onde morava, situada na Rua dos Colégios. O alerta da ocorrência foi dado aos meios de socorro por um familiar do homem, cerca das 10h00.Os bombeiros foram acionados para o local. Aquando da sua chegada, o homem ainda apresentava sinais vitais, mas entrou em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas óbito acabou por ser declarado no local.O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.Esta é a segunda morte por picadas de inseto na região da Beira Litoral no período temporal de dois dias. Na passada quarta-feira, um homem, de 50 anos, morreu após ter sido atacado por um enxame de insetos em Cadima, Cantanhede.