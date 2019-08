O ministro do Ambiente e da Transição Energética

, João Pedro Matos Fernandes, garantiu esta quinta-feira que existe uma "completa normalidade" na distribuição de combustíveis, devendo os serviços mínimos ser ultrapassados neste quarto dia da greve dos motoristas de matérias perigosas.A partir de Leça da Palmeira já foram feitas "98% das cargas que estavam previstas para hoje e a partir de Sines 95%, mesmo sendo feriado", disse Matos Fernandes. Esta quinta-feira "vai ser ultrapassado o número de cargas previsto", garantiu o governante."As empresas estão a relatar a chegada de muitos trabalhadores que estavam em greve", disse João Pedro Matos Fernandes O transporte de combustíveis pelas Forças Armadas "está resumido a carregamentos para o aeroporto", estando o Aeroporto de Lisboa com 60% do stock, ou seja, com "combustível para mais de dois dias", afirmou o ministro do Ambiente em conferência de imprensa na sede da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), em Lisboa.Relativamente ao acompanhamento das forças de segurança aos camiões-cisterna, Matos Fernandes assegurou que "já é só é pontual", havendo camiões que já não saem escoltados.Sobre a Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), o ministro disse que "pela primeira vez", após quatro dias de greve, o gasóleo no Algarve corresponde à média no País. "O grande esforço que fizemos é assegurar que, de facto, existe combustível.