O mau tempo de agosto afetou particularmente o norte do país com uma intensa queda de granizo a provocar "elevados prejuízos" em vinhas da freguesia de Carrazedo de Montenegro, concelho de Valpaços. A chuva intensa que se fez sentir esta segunda causou também inundações em mais de uma dezena de casas em Chaves, no distrito de Vila Real.O autarca de Carrazedo de Montenegro, António Jesus da Costa, referiu que a granizada que caiu na sua freguesia terá causado "bastantes prejuízos" em vinhas de algumas aldeias daquela zona co concelho de Valpaços. O autarca apontou que o granizo "caiu durante cerca de 30 minutos" e que as "pedras eram de grande dimensão". A queda de granizo acontece a algumas semanas do início das vindimas.

Esta é ainda uma zona de produção de castanha, mas, segundo o autarca, para já ainda não lhe foram apontados prejuízos nesta cultura.

??Granizada significativa em Carrazedo de Montenegro, Valpaços. #FMA

Letícia Medeiros pic.twitter.com/GHOvpdl0FZ — Meteo Trás-os-Montes - Portugal (@MeteoTrasMontPT) August 11, 2020

A chuva forte causou inundações em estradas e também em garagens de habitações e em lojas.

Um poste da PT caiu devido ao vento forte que se fez sentir em Vila Verde.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram grandes bolas de granizo a caírem naquela freguesia.O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real disse à Lusa que a chuva forte e o granizo de terça-feira provocaram 17 ocorrências, nos concelhos de Chaves e Valpaços (Carrazedo de Montenegro) relacionadas com inundações, principalmente em garagens e caves, e quedas de árvores.Há também vários vídeos das inundações nesta cidade do Norte causadas pela chuva que foi acompanhada por trovoada. As ocorrências registaram-se sobretudo nas freguesias citadinas do concelho de Chaves, em Santa Maria Maior e Santa Cruz Trindade e Sanjurge.