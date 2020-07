GNR salva bebé trancada em automóvel

Dois militares do posto da GNR da Quinta do Conde, em Sesimbra, salvaram esta segunda-feira a vida de uma bebé de apenas seis meses que havia ficado trancada no carro da mãe.

Chegados ao local, pelas 10h30, a patrulha viu-se obrigada a forçar a entrada na viatura para retirar a criança que estava exposta ao calor.



