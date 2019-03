Este sábado o céu irá manter-se pouco nublado ou limpo, com temperaturas a alcançar os 26 graus em alguns distritos do país, segundo as informações disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Mesmo assim, apesar do tempo a lembrar a Primavera, alerta-se para um acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas máximas previstas situam-se no Porto, com 17 graus, Lisboa e Faro com 23, e 26 em Santarém.