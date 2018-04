Uma insólita história de sobrevivência aconteceu em Itália no passado fim-de-semana. Um turista da Estónia apanhou uma bebedeira no resort de ski de Valle d'Aosta, em Itália. Usando apenas um par de ténis, começou o seu trajecto de volta para o hotel. O problema? Enganou-se na estrada e acabou a subir uma montanha.Segundo o La Stampa , o turista de "vinte anos e poucos anos", que trazia apenas a chave de hotel consigo, subiu a pista Ventina de Cervinia. O estónio começou durante a noite e não parou de subir até às 3 da manhã, quando avistou o restaurante Igloo, localizado a 2400 metros de altura.O turista conseguiu irromper no restaurante e passou lá a noite. Os funcionários do restaurante encontraram-no no chão no dia seguinte, agarrado a duas garrafas de água. "Tudo correu bem para ele", disse o dono do Igloo, Alessandro Zavattaro. "Não foi uma noite muito fria", continuou.