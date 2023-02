Família de trabalhador atropelado pelo carro de Eduardo Cabrita deixa aldeia

O verdume que tomou conta das paredes interiores da casa durante as chuvadas do inverno poderia justificar a mudança, por si só, mas não. Há razões bem mais profundas para que Marta Azinhaga e as duas filhas, Sofia e Matilde, estejam a arrumar apressadamente o seu passado dentro de caixas de papelão. “Temos de dar um passo em frente, temos de fechar esta etapa da nossa vida... é muito difícil conviver com a memória e com o falatório das pessoas... com os rumores e os boatos que circulam na vila sempre que o caso aparece na televisão.”