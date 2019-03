Em 18 meses, o serviço passou de 18 para 13 camas após um pedido da diretora de Pediatria do Hospital Santa Maria, em Lisboa.

A "carência" de enfermeiros sentida levou ao encerramento de camas na unidade de neonatologia no Hospital Santa Maria, em Lisboa. A capacidade passou de 18 para 13, numa "solução de contingência" para fazer face ao problema, noticia o Diário de Notícias.

Num documento interno que circulou no maior hospital do país, é notado que a solução encontrada "é imprescindível à minimização possível do risco para a segurança dos bebés e dos profissionais". Refere-se ainda que a situação que afeta a unidade é "conhecida desde há cerca de um ano".

A recomendação datada de 4 de março foi aceite pela diretora clínica do Santa Maria. "Atendendo à escassez de elementos da equipa de enfermagem" e "face às dificuldades de contratação, não vejo que tenhamos outra alternativa ao proposto encerramento das camas", explicou Margarida Lucas.

O serviço de neonatologia da segunda maior unidade da área da Grande Lisboa a seguir à Maternidade Alfredo da Costa passou assim de 18 para 13 camas (oito nos cuidados intensivos e cinco nos intermédios), depois de já em julho de 2018 ter havido uma redução de 22 para 18 camas. Isto mostra que em oito meses, o serviço foi reduzido para quase metade da sua capacidade.

Para Diogo Ayres de Campos, diretor do serviço de Obstetrícia do Santa Maria, esta situação causa-lhe "muita preocupação", tendo em conta que o encerramento de mais camas na unidade pode aumentar a "necessidade de transferência de mais mulheres com gravidez de risco" para outros estabelecimentos de saúde.

A solução adotada pelo Hospital Santa Maria cria um rácio de um enfermeiro para dois recém-nascidos e de um enfermeiro para cinco bebés nos cuidados intermédios – números "inferiores aos preconizados neste contexto clínico de elevada complexidade e diferenciação de cuidados", explica a direção de Pediatria do hospital.

O documento sublinha que a contratação de novos profissionais é difícil: seis dos elementos da equipa de enfermagem estão de baixa e um cessou funções em janeiro. Novas admissões precisam da aprovação das Finanças e por isso o hospital não tem autonomia para contratar mais enfermeiros.

O gabinete da ministra da Saúde Marta Temido já está a par da situação e avisou que será publicado um despacho conjunto com o secretário de Estado do Tesouro que irá conferir à tutela "competência para autorização dos serviços e estabelecimentos a poderem celebrar contratos de trabalho para substituição dos trabalhadores temporariamente ausentes (…) por um período igual ou superior a 120 dias".