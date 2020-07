Ex-deputado Agostinho Branquinho terá recebido 225 mil euros para influenciar autarcas

O antigo deputado do PSD Agostinho Branquinho está a ser acusado pelo Ministério Público de ter recebido 225 mil euros para influenciar o antigo presidente da câmara de Valongo, Fernando Melo, e mais dois vereadores, para ignorarem normas urbanísticas no processo de licenciamento e construção do Hospital de São Martinho, revela o Público na edição desta sexta-feira. Além de Agostinho Branquinho, as acusações englobam mais nove arguidos.





prevaricação e de falsificação de documento agravado.

Segundo o MP os pagamentos terão sido feitos pelo empresário Joaquim Teixeira, administrador da sociedade anónima que é dona do hospital, a PMV Policlínica, inaugurado em maio de 2008.O Público revela ainda que o Ministério Público pede que os dez arguidos do caso paguem ao Estado de 2,3 milhões de euros, o montante que considera ser a vantagem dos crimes em causa: tráfico de influência,