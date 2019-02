Pedro Marques faz parte do círculo restrito a quem António Costa pede conselhos pelo Whatsapp, tem três filhos, joga ténis e é um trabalhador incansável. Saiba quem é o homem que Costa quer ver como comissário europeu. - Portugal , Sábado.







Para além de ministros, haverá também dança das cadeiras para três secretários de estado nos Ministérios do Planeamento, Infraestruturas e Habitação: apesar de Ana Pinho manter-se com a pasta da Habitação, Alberto Souto, antigo presidente da Câmara Municipal de Aveiro será o responsável pelas Infraestruturas e Jorge Delgado, antigo presidente do Metro do Porto, ficará como ministro do Planeamento. Para o lugar de Pedro Nuno Santos irá Duarte Cordeiro, que será o novo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, acumulando o cargo com o de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

No seu Ministério, Nelson de Souza, de 64 anos, vai ter como secretária de Estado do Desenvolvimento Regional Maria do Céu Albuquerque, que antes foi presidente da Câmara Municipal de Abrantes. Natural da Índia, é licenciado em finanças pelo Instituto Superior de Economia, sendo considerado um conhecedor do tecido empresarial português, tendo assumido responsabilidades nos programas nacionais e europeus de apoio às empresas e à economia.



Pedro Nuno Santos, de 41 anos, é natural de São João da Madeira, distrito de Aveiro, e licenciado em Economia pelo ISEG, instituição da Universidade Técnica de Lisboa na qual foi presidente da Mesa da RGA (Reunião Geral de Alunos), sendo membro do senado desta instituição. Iniciou a sua atividade política na JS aos 14 anos e, entre 2004 a 2008, foi secretário-geral desta organização de juventude, período em que esteve empenhado primeiro na legalização da Interrupção voluntária da gravidez e, depois, na consagração em lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo.



Entrou no parlamento em 2005, com a primeira maioria absoluta do PS, na altura em que este partido era liderado por José Sócrates, e esteve com este antigo primeiro-ministro até à derrota eleitoral dos socialistas de junho de 2011. Enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos coordenou as negociações entre o executivo de António Costa e os parceiros parlamentares que viabilizaram em 2015 o atual Governo minoritário socialista: O Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV.

A ajudar Mariana Vieira da Silva como ministra da Presidência e da Modernização Administrativa continuam Tiago Antunes como Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, LuísPinheiro como Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa e Rosa Monteiro como Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.Licenciada em sociologia pelo ISCTE, Marina Vieira da Silva concluiu já a parte curricular do doutoramento em Políticas Públicas na mesma instituição de Ensino Superior de Lisboa, encontrando-se agora a terminar uma dissertação sobre políticas de saúde e de educação em Portugal.Mariana Vieira da Silva, entre 2009 e 2011, foi Adjunta no gabinete do então primeiro-ministro, José Sócrates, tendo anteriormente trabalhado como assessora da ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, entre 2005 e 2009.Fez parte da equipa organizadora do Fórum das Políticas Públicas, no ISCTE, e foi membro do Conselho Consultivo do Descobrir - Programa Gulbenkian para Cultura e Ciência, da Fundação Calouste Gulbenkian.No PS, esteve envolvida na elaboração dos programas eleitoral de 2015 e no de Governo, tendo sido a coordenadora da moção de estratégia que António Costa apresentou no último congresso dos socialistas em 2018.Com Lusa