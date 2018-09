Continuar a ler Relacionado Jovem de 14 anos esfaqueado junto a escola da Amora, no Seixal



Recorde-se que a vítima foi esfaqueada nas costas esta segunda-feira junto à escola Paulo da Gama, na Amora, Seixal. Tanto o suspeito como a vítima são alunos da escola. O jovem agredido foi transportado para o Hospital Garcia da Orta. "Os dois encontraram-se logo de manhã no pátio e começaram imediatamente a discutir", conta uma testemunha ao mesmo jornal. O caso foi agora levado ao juiz do Tribunal de Almada, que deliberou soltar o agressor detido, entretanto impedido de frequentar aquela e qualquer escola no concelho do Seixal.

Um estudante de 17 anos esfaqueou um colega no recreio da Escola Básica 2/3 Paulo da Gama, Amora, Seixal, por desentendimento num publicação nas redes sociais.De acordo com o Correio da Manhã, os jovens já teriam problemas nos anos anteriores, o que culminou no crime desta segunda-feira. Contudo, conta o Jornal de Notícias esta terça-feira, o jovem desferiu três golpes de faca nas costas do colega mais novo após um post publicado no Facebook este Verão.