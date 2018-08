Encontrado morto ciclista desaparecido há três dias no Gerês

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar e não afasta hipótese de crime.

Um ciclista, de 51 anos, foi encontrado morto este sábado num largo de terra batida, junto à Estrada Nacional 304, em Rio Caldo, Terras de Bouro, avança o Correio da Manhã.



O homem estava desaparecido há três dias, depois de ter falhado um encontro com a filha, em Campo do Gerês. As buscas foram iniciadas na passada quarta-feira e a vítima, de Creixomil, Guimarães, esteve sempre incontactável.



A GNR e a PJ de Braga estão no local e a Judiciária não afasta hipótese de crime.