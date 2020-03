Empark estaciona gratuitamente carros de pessoal médico e de enfermagem

A Empark, a maior operadora de estacionamento da Península Ibérica e que é detida pelo fundo australiano Macquaire, decidiu também participar no combate à covid-19 através do reforço da oferta gratuita a pessoal médico e de enfermagem que trabalha nas imediações dos parques geridos por si.

Em Lisboa, a gestora dos parques de estacionamento dos hospitais São José e CUF Descobertas "assegura o acesso gratuito ao estacionamento a mais de três centenas de profissionais de saúde que estão a ajudar a debelar esta crise humanitária", avança a Empark, em comunicado.

Já no Hospital Garcia de Orta, em Almada, optou pela "libertação da lista de espera de pessoal do hospital permitindo utilização de parque dedicado ao público pelas equipas que até aqui não conseguiam, por limitação de espaço, estacionar nos parques dedicados ao pessoal".

No Porto, o parque do Hospital CUF Porto "ficará de acesso gratuito", enquanto no parque D. João I haverá "colaboração com equipa médica de 10 elementos deslocados para aquela cidade e que se encontram hospedados em alojamento local" junto a esse parque, "facilitando o estacionamento dos respetivos veículos".

A Empark vai, ainda, disponibilizar ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve 30 cartões livre trânsito de acesso gratuito ao pessoal hospitalar no parque de estacionamento do Cemitério Judaico de Faro, em frente ao Hospital de Faro.

Já a nível nacional, a Empark decidiu oferecer a todos os seus assinantes noturnos a extensão deste serviço para 24 horas sem qualquer custo acrescido. "Esta condição é garantida enquanto se mantiver a declaração de estado de emergência", nota a operadora de estacionamento, que emprega 400 pessoas em Portugal.