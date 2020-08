Em 34 concelhos registaram-se mais de 10 casos de covid-19 numa semana. Veja no mapa como foi no seu

Nos últimos sete dias foram 34 os municípios portugueses que registaram mais de uma dezena de novos casos de infeção pelo coronavírus responsável pela covid-19. Na Área Metropolitana de Lisboa (AML) 13 dos 18 concelhos somaram mais de 10 casos, enquanto na Área Metropolitana do Porto (AMP) foram sete os municípios com mais de uma dezena de novos infetados.Sintra, com 132 novos casos, foi o concelho com a maior subida em termos absolutos, superando ligeiramente Lisboa (131). Estes são também os dois municípios mais populosos do país.Vila do Conde, onde existem surtos há já 15 dias, registou mais 80 casos, enquanto o município vizinho da Póvoa de Varzim contabilizou 42 novos casos.Entre os concelhos com mais de uma dezena de casos nos último sete dias, além dos municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, encontram-se concelhos como Braga, Mora, onde subsiste um surto num lar de idosos, e que terá também dado origem a um aumento dos casos em Montemor-o-Novo (23 infetados em sete dias).Ainda acima dos 10 casos, figuram os municípios de Torres Vedras, onde eclodiu um surto num lar de idosos, Benavente, Trofa, Loulé, Cadaval, Barcelos, Azambuja e Alcobaça, por exemplo.O número de concelhos em que os casos confirmados desde o início da pandemia superam já 1% da população ascende agora a seis, com a inclusão de Odivelas e Sintra.A maior incidência regista-se em Reguengos de Monsaraz, onde o surto no lar de idosos fez disparar os casos no concelho. São cerca de 1,6% da população deste pequeno município alentejano que já testaram positivo para o novo coronavírus.Ainda acima de 1%, encontra-se Ovar (1,3%), que registou um surto que obrigou a uma cerca sanitária ainda nos primeiros meses da pandemia.Da Área Metropolitana de Lisboa são já quatro os concelhos com mais de 1% da população a estar ou ter estado infetada: Amadora, Loures, Odivelas e Sintra.Existem 264 concelhos com pelo menos três casos confirmados - a Direção-Geral de Saúde (DGS) não identifica os municípios com dois ou menos casos - o que corresponde a 85,7% dos 308 concelhos de Portugal.A Área Metropolitana de Lisboa somou 694 casos no espaço de uma semana, ou seja uma média de menos de 100 novas infeções por dia. Isto apesar de um aumento nos casos reportados face à semana anterior, quando foram contabilizados 611 novos infetados.A AML totaliza agora 23.211 casos desde o início da pandemia em Portugal.Já a Área Metropolitana do Porto registou 223 novas infeções na última semana, com Vila do Conde e Póvoa do Varzim a serem responsáveis por mais de metade dos casos. Na semana anterior, a AMP tinha somado 162 novos infetados.Em termos acumulados, a Área Metropolitana do Porto contabiliza 10.694 casos.