Pertenço a uma geração que recebeu o melhor do Portugal democrático: em cuidados de saúde, em exposição ao mundo globalizado, em tecnologia, em cultura, em acesso a licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Agora, num momento em que Portugal se encontra numa encruzilhada histórica, a minha geração tem o dever de retribuir tudo aquilo que o país lhe proporcionou. E, para agir, terá de encarar o combate político como uma obrigação moral, travado com humildade. Terá de respeitar o legado e os líderes do passado mas seguir um caminho próprio pautado por otimismo e esperança quanto às capacidades daqueles que vão moldar o nosso futuro nacional", pode ler-se na sua carta de apresentação.



Pinto Luz junta-se assim a Luís Montenegro, que apresentou a sua candidatura no passado domingo, e a Rui Ria, que pretende a continuidade do seu projeto para o partido. As eleições estão marcadas para 11 de janeiro de 2020, seguindo-se depois o congresso nacional.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, é oficialmente candidato à presidência do PSD. O social-democrata anunciou a formalização da sua candidatura na página oficial de Facebook acompanhada de um fotografia tirada após a entrega das 350 assinaturas necessárias."Acabámos de entregar 350 assinaturas, na sede do PSD, para dar início ao processo de formalização de candidatura", escreveu o social-democrata, firmando que o seu slogan de campanha é "O Futuro diz Presente".O político já tinha expressado a sua vontade de subir à liderança do partido, tendo até partilhado nas redes sociais e no seu site oficial aquelas que são as linhas orientadoras da sua candidatura. "