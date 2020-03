Dois passageiros com suspeita de coronavírus retirados de avião no Aeroporto de Faro

Dois passageiros foram este sábado de manhã retirados de um avião proveniente de Paris, e que aterrou no Aeroporto de Faro, com suspeitas de estarem infetados com coronavírus Todos os outros passageiros conseguiram desembarcar sem qualquer restrição.Os dois casos suspeitos foram colocados em isolamento.O avião foi colocado em isolamento e já não deverá voltar a voar até que sejam cumpridas todas as medidas de segurança e limpeza da aeronave.