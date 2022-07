Dois incendiários detidos em Viana do Castelo e São Pedro do Sul

A PJ deteve um homem de 62 anos suspeito de atear um fogo no concelho de Viana do Castelo. A detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal de Braga. O incêndio começou quando o homem tentou usar fogo para limpar terrenos e caminhos.