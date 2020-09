Doentes não urgentes são quase metade dos atendimentos nos hospitais

Os doentes ligeiros a serem atendidos nas urgências representam já quase metade do total, revela o Público , que cita dados provisórios do portal da monitorização diária dos serviços de urgência. Este número (45%) representa um ligeiro aumento face aos 42% registados no ano passado.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser uma das regiões do continente que atende mais doentes ligeiros (49,2%), apenas ultrapassado pelo Algarve (51,2%).