A DGS frisa que "a presente situação na Região Norte configura a existência de um surto" e avança que "está em curso a investigação epidemiológica detalhada da situação, que inclui a investigação laboratorial de todos os casos".

É oficial: a Direcção-Geral de Saúde (DGS) declarou surto de sarampo esta quarta-feira à noite. Através de um comunicado, a DGS confirmou que existem sete casos de sarampo e outros 32 sob investigação.Além dos dois casos de sarampo já noticiados, a DGS confirma outros cinco casos no Hospital de Santo António, "um deles em situação clínica instável". "Adicionalmente, até às 21 horas do dia 14 de Março de 2018, o Hospital de Santo António reportou 32 casos suspeitos de sarampo com relação laboral ao hospital; Destes 32 casos, 8 foram já testados laboratorialmente no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 5 dos quais foram confirmados como casos de sarampo. Estão internados 3 doentes, um deles em situação clínica instável", lê-se no comunicado.