Os advogados de defesa de Pedro Dias, condenado a 25 anos de prisão pelos homicídios de Aguiar da Beira, entregaram na terça-feira o recurso da decisão do Tribunal da Guarda. "Estamos a fazer de tudo para baixar a pena de prisão. Nem que seja um mês. Tudo o que seja mais um dia na prisão é uma coisa horrível", disse ao Observador Rui da Silva Leal.

O tribunal deu como provado os crimes de homicídio qualificado do militar da GNR Carlos Caetano e do casal Luís e Liliane. Pedro Dias foi ainda acusado de tentativa de homicídio do guarda António Ferreira e de outros crimes.

Os juízes do Tribunal da Guarda consideram que a versão dos factos apresentada pelo arguido é do "campo do incrível".

Já os advogados de Pedro Dias defendem que este deveria ter sido condenado por homicídio privilegiado (com pena inferior ao homicídio qualificado) no caso da morte do militar da GNR Carlos Caetano e absolvido dos crimes de homicídio qualificado de Luís e Liliane Pinto.