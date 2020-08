Covid-19: Portugal não tinha tantos infetados fora de Lisboa desde 8 de maio

Os 399 novos casos de Covid-19 confirmados em Portugal esta quinta-feira são o maior número de infetados em 24 horas no país em mais de um mês e meio. É preciso recuar até ao dia 10 de julho para encontra um maior número de casos confirmados num dia (402). Destes, mais de metade foram confirmados fora da região de Lisboa e Vale do Tejo: o resto do país contabilizou um total de 213 casos do novo coronavírus em 24 horas, o maior número de infetados desde o passado dia 8 de maio.

Entre os quase 400 novos casos de coronavírus em Portugal, 186 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, com outros 161 a serem contabilizados na região Norte. Centro registou 26 novos infetados, Algarve e Alentejo oito cada um. A região da Madeira registou sete novos casos nas últimas 24 horas e os Açores outros três.

Depois de um período de mais de mais de três meses consecutivos em que a região de Lisboa e Vale do Tejo acumulou mais de metade de todos os casos por dia de Covid-19, o número de infetados parece ter acalmado mas, ao mesmo tempo, o número de casos noutras regiões - em especial o Norte de Portugal - parece ter aumentado.

O número de casos de Covid-19 registado nas últimas 24 horas fora de LVT, 213, é o maior número desde 8 de maio. No entanto, em Lisboa e Vale do Tejo foram registados 186 casos - o terceiro maior número desde o início deste mês de agosto.

Este foi também o quarto dia desde meados de maio em que a região de Lisboa acumulou menos de metade dos casos de todo o país.