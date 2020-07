Covid-19: Portugal com mais cinco mortes e 252 novos casos em 24 horas

Portugal registou esta quarta-feira mais cinco vítimas mortais devido à Covid-19, elevando o total para 1.702.



Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 252 novos casos do novo coronavírus, havendo agora 49.150 casos no País. Dos novos casos registados, 215 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também ocorreram quatro dos cinco óbitos.



Em relação ao dia anterior, foram dados como recuperados mais 230 doentes da Covid-19. Há em Portugal 33.999 pessoas recuperadas da doença.



Dos 439 doentes internados - o mesmo número que no dia anterior, 59 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos três).



Aguardam resultado laboratorial 1.606 pessoas.





A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 616 mil mortos e infetou mais de 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.