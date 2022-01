Covid-19. O que muda a partir desta sexta-feira?

Depois de três semanas de contenção, bares e discotecas reabrem esta sexta-feira às 22h e teletrabalho deixa de ser obrigatório a partir de amanhã. Apesar do alívio das medidas no país, restrições nas fronteiras mantêm-se.

As três semanas de contenção após a época festiva do Natal e Ano Novo terminam esta sexta-feira e, com elas, há novo alívio de restrições contra a covid-19. A partir das 22h de hoje, bares e discotecas voltam a abrir, mediante apresentação de teste negativo para a covid-19 - a menos que tenha já a dose de reforço da vacina.