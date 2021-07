Covid-19. Incidência volta a subir. R(t) é o mais baixo das últimas duas semanas

A incidência da covid-19 em Portugal voltou a aumentar e já é de 363 casos por 100 mil habitantes. A matriz de risco desta quarta-feira, no entanto, coloca o número de casos por população nos 336,3. O índice de transmissibilidade, conhecido como R(t), registou o seu valor mais baixo desde o final de junho: 1,14.



De acordo com o relatório conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), foram registados 336,3 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, uma subida em relação aos 315,6 casos por 100 mil habitantes registados na segunda-feira. É o maior valor da incidência desde a criação da matriz de risco e obrigou, na semana passada, a uma alteração dos limites do gráfico.







Já o R(t) desceu esta quarta-feira e está nos 1,14 - o valor mais baixo do índice de tansmissibilidade desde junho, mais precisamente 30 de junho. Na segunda-feira era de 1,16.