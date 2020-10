Covid-19: Escolas de Vila Viçosa e de Borba encerram a partir de amanhã

As escolas dos concelhos de Borba e Vila Viçosa vão todas encerrar a partir de sexta-feira, dia 23 de outubro, devido a surtos de Covid-19. A informação relativa a Borba foi partilhada no site da Câmara Municipal. Num email, o delegado de saúde local propôs o fecho dos estabelecimentos de ensino do agrupamento de escolas de Borba "até uma nova avaliação". A decisão foi aceite por Graça Freitas, diretora-geral de Saúde.O ensino passará a ser feito à distância.Quanto a Vila Viçosa, a decisão foi anunciada no site oficial do agrupamento de escolas de Vila Viçosa. "Informamos a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa que, com autorização da Unidade de Saúde Pública ACES do Alentejo Central e da DGS, considerando a situação que se vive no concelho de Vila Viçosa devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a partir de amanhã, dia 23 de outubro de 2020, verificar-se-á o encerramento total deste Agrupamento de Escolas, sendo interrompidas todas as atividades letivas e não letivas presenciais, desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário, até nova avaliação da situação", lê-se.