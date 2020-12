Portugal registou 71 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com mais 3.334 novos casos confirmados do novo coronavírus este domingo.O número total de vítimas mortais desde o início da pandemia é agora de 6.134, entre quase 375 mil infetados pela Covid-19 desde 2 de março, altura em que foi identificado o primeiro caso no país.Em relação ao dia anterior foram dados como recuperados 2.419, fazendo subir o número de casos ativos para 70.754 - pessoas que ainda não recuperaram da infeção pelo novo coronavírus. O número total de recuperados é já superior a 297 mil.Nas últimas 24 horas, o número de internados voltou a subir. São agora 3.027 os doentes hospitalizados com Covid-19, mais 54 que no dia anterior.O número de doentes em estado grave, em unidades de cuidados intensivos desceu. São 483, menos dois que ontem.