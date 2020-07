O número de vítimas mortais em Portugal devido à Covid-19 subiu esta segunda-feira para 1.620, com um aumento de seis óbitos nas últimas 24 horas.





Os casos confirmados de infeção chegaram aos 44.129, tendo-se registado 232 novos casos desde o dia anterior.

A diretora-geral da Saúde afirmou esta segunda-feira, em conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde, que "a vigilância epidemiológica em Portugal nunca foi tão escrutinada". Graça Freitas explicou ainda que foram já captadas quase 400 mil pessoas suspeitas de ter Covid-19."Até à data captamos quase 400 mil pessoas suspeitas, o que gera um volume de milhões e milhões de informações", ressalvou, dizendo que Portugal reporta há mais de 125 dias, através do seu boletim, o total de casos confirmados no País."E digo Portugal com muito orgulho", prosseguiu Graça Freitas. "Creio que temos que estar muito orgulhosos pelo caminho que vimos fazendo".A diretora-geral da Saúde reforçou ainda que o número total de casos que são anunciados é "fiável".