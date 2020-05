Corpo do camionista desaparecido na Mealhada encontrado dentro de um poço

António Costa, de 61 anos, estava desaparecido desde a madrugada desta quinta-feira, na zona da Mealhada . O motorista de pesados, residente em Lamas, Santa Maria da Feira, saiu para trabalhar e nunca mais foi visto.O camião foi encontrado abandonado, ao início da manhã de quinta-feira, em Santa Luzia, Mealhada. A viatura estava a trabalhar, com uma das portas abertas e o rádio ligado.A família estranhou o sucedido e contactou as autoridades.O corpo do camionista foi encontrado esta sexta-feira dentro de um poço, perto do local onde foi encontrado o camião abandonado.