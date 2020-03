Dois doentes internados há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, estão infetados com o novo coronavírus, depois de terem sido erradamente diagnosticados com uma pneumonia.

A descoberta obrigou o hospital a suspender os internamentos em três enfermarias, a procurar outros possíveis infetados e a tomar medidas de prevenção, como a interrupção da transferência de doentes, avança o jornal Observador