O Conselho de Jurisdição do Livre vai passar à Comissão de Ética e Arbitragem a tarefa de atuar disciplinarmente perante a sua deputada única, Joacine Katar Moreira, e o Grupo de Contacto do Livre após os acontecimentos da última semana.

Após reunião esta quarta-feira, o partido indicou que irá "apurar os factos" e propor "soluções para os problemas suscitados" e "atuação disciplinar, se for caso disso".

O partido indica ainda que a Comissão de Ética e Arbitragem nomeou como relator o advogado Ricardo Sá Fernandes, tendo esta de apresentar um parecer sobre a situação num prazo de 8 dias – até dia 5 de dezembro.

Na passada sexta-feira, a Assembleia da República aprovou um voto do PCP de "condenação da nova agressão israelita a Gaza", que contou com a abstenção da deputada única do Livre, levando a que, no sábado de manhã, o partido fundado por Rui Tavares manifestasse preocupação com o voto "em contrassenso" com o programa e as posições do Livre, de acordo com um comunicado da direção do partido.

Em resposta, Joacine Katar Moreira atribuiu o sentido do seu voto a uma "dificuldade de comunicação" com a direção do Livre, afirmando terem sido "três dias de contacto infrutífero", e mostrou-se surpreendida com a posição do partido.

Posteriormente, Pedro Nunes Rodrigues, da direção do Livre, assegurou à Lusa que nunca foi pedido pelo gabinete de Joacine Katar Moreira qualquer apoio específico no voto sobre a Palestina, mas adiantou que o partido continuará a trabalhar com a deputada "para que a legislatura corra da melhor forma, sem problemas de comunicação".



Com Lusa