A Ordem dos Médicos informou a Assembleia da República que não irá enviar qualquer representante para a comissão do grupo de trabalho parlamentar que está a preparar a lei que vai despenalizar a eutanásia em Portugal.

Segundo a carta enviada, a participação significaria "intervir num procedimento administrativo que poderá terminar com a prática de um ato – eutanásia ou suicídio assistido - que a Ordem dos Médicos considera não poder ter lugar na prática médica segundo as leges artis e a ética e a deontologia médicas, contribuindo, assim, dessa forma, para que sejam violadas as normas constitucionais, legais e regulamentares."

Não é a única associação médica a declarar-se contra. A Bélgica legalizou a eutanásia em 2002 contra a opinião de todas as associações médicas do país. A Associação Médica Belga considerava que a lei poderia permitir o fim de vida em casos de doenças incuráveis, mas em que os doentes ainda tivessem anos de vida pela frente, segundo o estudo Euthanasia Policy and Practice in Belgium: Critical Observations and Suggestions for Improvement, do professor de Filosofia Raphael Cohen-Almagor, da Universidade de Hull.

Ainda assim, antes da legalização era grande o número de médicos que recorriam à eutanásia informal para colocar fim à vida de doentes terminais, muitas vezes sem o conhecimento destes. Em 2001, mais do que uma em cada dez mortes no país resultava da decisão de médicos em aumentar a dose de medicamentos para acelerar a morte dos doentes.

Por essa razão, algumas associações nacionais médicas decidiram retirar-se do debate da legalização da eutanásia. "Foi o caso das associações da Nova Zelândia e a do Reino Novo que perceberam não poderem tomar uma posição quando mais de metade dos médicos era a favor", explica o médico e coordenador do Movimento Direito A Morrer Com Dignidade, Gilberto Couto.

A Real Associação Médica Holandesa é das poucas no mundo que considera que em casos particulares a eutanásia é moralmente aceite. A lei foi aprovada em 2002 com amplo consenso da população e o voto contrário de organizações religiosas.

Em Portugal não se sabe a posição da maioria dos médicos. "A Ordem dos Médicos recusa-se a realizar um referendo interno sobre a eutanásia e olha para o código de conduta como um livro sagrado. Não é", considera o médico.

A Associação Médica Mundial reafirmou, no ano passado, que a prática da eutanásia vai contra os princípios básicos da medicina de curar, cuidar e aliviar o sofrimento dos doentes e "incentiva fortemente que todas as associação nacionais e todos os médicos de abster-se de participar na eutanásia, mesmo que a lei nacional o permita ou o despenalize em determinadas condições."

É uma organização conservadora, diz o coordenador do Movimento Morrer Com Dignidade Gilberto Couto. "Só em 2017 é que realizaram uma revisão ao código de ética para incluir a premissa de que a atividade médica deve ter em conta o respeito pela autonomia do doente. Algo que, quem não pratica uma medicina paternalista, há muito defende."

Para Gilberto Couto, o dever médico de aliviar o sofrimento do doente deve incluir a prática da eutanásia. "No meu cartão profissional está escrito que a saúde do doente é a primeira preocupação do médico. Eu penso que a minha primeira preocupação deve ser o bem ou o interesse do doente. Há alturas em que o doente não está interessado na saúde, porque a existência é demasiado penosa. E não deve ser o médico a decidir. Defendemos que deve-se ter em conta o respeito e a liberdade do doente", sublinha.

O professor de bioética da Universidade do Porto, Rui Nunes, também não considera o código de conduta sagrado e defende que a "ética médica não pode permanecer completamente estática porque os valores sociais estão continuamente a evoluir", escreveu no artigo Euthanasia: A Challenge to Medical Ethics, publicado na revista Journal of Clinical Research And Bioethics, em 2016.

O presidente da Associação Portuguesa de Bioéticas defende que os códigos de éticas nacionais e internacionais se tornem neutros em relação à eutanásia e sugere uma alteração que inclua entre os deveres dos médicos "a obrigação de promover uma morte com dignidade, sendo esta um conceito subjetivo, interpretado por cada médico de acordo com as suas crenças éticas."

Mas para respeitar o código de ética médico, não pode ser o médico a sugerir essa possibilidade, defende o professor Raphael Cohen-Almagor. "O desafio para os médicos é usar a sua influência para o melhor fim. É importante fazer com que os doentes falem sobre os seus valores antes de fazer recomendações de tratamento", escreve.

O estudo concluiu que a grande maioria – entre 90 a 95% - dos doentes terminais em hospitais belgas não querem recorrer à eutanásia se não tiverem que sofrer durante a última fase das suas vidas. "Fica assim um pequeno número de doentes que desejam decidir o momento das suas mortes. São doentes determinados que enfatizam a autonomia e a dignidade. A medicina deve servir todos os doentes e não apenas a maioria."