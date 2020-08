Itinerário Principal n.º 2.





Uma colisão entre dois carros fez este sábado uma vítima mortal e cinco feridos, no IP2 em Castelo de Vide, Portalegre.Três dos feridos sofreram ferimentos ligeiro e os outros dois ficaram em estado grave.Para o local foi acionado um helicóptero do INEM, bem como 40 operacionais apoiados por 15 veículos, informou fonte do CDOS de Portalegre.O acidente ocorreu ao KM 157 doO alerta foi dado pelas 18h42.A estrada, que liga Alpalhão a Lagoa, encontra-se cortada nos dois sentidos.