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Classificadas 97% das respostas dos exames nacionais realizados na 2.ª fase

Lusa 16:01
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Ministro da Educação garante que o processo está a decorrer "com normalidade" apesar das falhas registadas na 1ª fase.

Cerca de 97% das respostas aos exames nacionais realizados na 2.ª fase já foram classificadas, informou esta segunda-feira o ministro da Educação, afirmando que o processo está a decorrer “com normalidade e tranquilidade”, apesar das falhas na 1.ª fase.

Funcionárias organizam exames no local onde são guardados os exames, digitalizados e distribuídos
Funcionárias organizam exames no local onde são guardados os exames, digitalizados e distribuídos Tiago Petinga/LUSA_EPA

“Hoje, ao início da tarde, estavam já classificadas 97% das respostas das cerca de 90 mil provas realizadas na 2.ª fase”, afirmou Fernando Alexandre, que está hoje a ser ouvido no parlamento pela Comissão Permanente.

Na sua intervenção inicial, o ministro da Educação, Ciência e Inovação voltou a reconhecer as falhas registadas no processo de classificação eletrónica dos exames nacionais do ensino secundário durante a 1.ª fase, que “não decorreu da forma esperada e desejada”.

“Gerou instabilidade no sistema educativo e ansiedade nos alunos e nas famílias, o que lamento, e foi motivo pelo qual já pedi desculpa publicamente”, afirmou o governante, perante a Assembleia da República.

Fernando Alexandre acrescentou que, perante os problemas identificados, o Governo introduziu correções aos procedimentos de digitalização, bem como na comunicação do Júri Nacional de Exames (JNE).

“As melhorias e correções introduzidas no processo de digitalização e classificação eletrónica dos exames nacionais estão a produzir efeitos”, garantiu o ministro, sublinhando que a 2.ª fase está a decorrer “com normalidade e tranquilidade, sem agitação, sem perturbação e sem ruído”.

A 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário decorreram entre os dias 21 e 24 de julho e as pautas deverão ser afixadas na sexta-feira.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas durante a 1.ª fase o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.

Apesar do adiamento da afixação das pautas, as notas só foram divulgadas à noite do dia previsto e muitos alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados.

Também a 2.ª fase dos exames nacionais começou mais tarde, mas, apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 06 de agosto, criando, por outro lado, uma época especial de exames, que irá decorrer entre 03 e 08 de setembro e cujos resultados serão equivalentes, para os devidos efeitos, às provas realizadas na 2.ª fase.

“Sabemos que muitos jovens e as suas famílias vivem no acesso ao ensino superior um dos momentos mais importantes das suas vidas e, por isso mesmo, existem mecanismos de proteção dos direitos dos alunos”, garantiu o ministro, recordando que na sequência da publicação dos resultados dos pedidos de reapreciação, os estudantes poderão alterar a candidatura à 1.ª fase do concurso.

Ouvido no parlamento pela quarta vez a propósito dos exames nacionais, Fernando Alexandre concluiu a sua intervenção inicial assegurando que nunca virou costas “a problemas complexos ou a desafios exigentes”.

“Muito menos o faria num momento em que estou ao serviço do meu país e do nosso sistema educativo e num momento tão crucial para a vida de tantos jovens e das suas famílias”, afirmou, acrescentando que “a responsabilidade política traduz-se, antes de mais, na capacidade de enfrentar problemas, encontrar soluções, tomar decisões e, no final, prestar contas”.  

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