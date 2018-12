A chuva vai voltar a partir desta quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está previsto céu muito nublado, chuva e vento a partir da tarde desta quarta-feira.

O IPMA prevê "períodos de chuva fraca a partir do final da tarde no litoral Norte e Centro, tornando-se moderada, e por vezes forte a partir da noite no litoral a norte do cabo Mondego, estendendo-se gradualmente às restantes regiões".

Existe ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia. Haverá ainda uma "pequena descida da temperatura máxima, mais significativa nas regiões do interior Norte e Centro", indica o IPMA.