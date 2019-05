Chuva e céu nublado regressam na próxima semana

O melhor é aproveitar este domingo porque o sol e as temperaturas altas vão começar a mudar esta segunda-feira. De acordo com previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva irá voltar já esta terça-feira e as temperaturas máximas irão descer abaixo dos 20ºC.O IPMA refere que, apesar do céu em Portugal Continental se manter limpo durante este domingo - com temperaturas a chegar aos 28ºC -, o início da semana começará com céu nublado e descida ligeira dos termómetros.Terça-feira será marcada por chuva no Norte e Centro do país, que continuará até à tarde da próxima quarta-feira.