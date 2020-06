No passado fim de semana, os acessos à Serra da Arrábida estiveram congestionados. Através do Facebook, o Município de Setúbal denunciou a situação e partilhou imagens dos muitos carros que ali se encontravam."Durante o passado fim de semana, os acessos à Serra da Arrábida e às praias estiveram, de novo, fortemente congestionados, registando-se um total desrespeito pelas regras de trânsito, o que colocou em causa a capacidade de assistência das forças de segurança e de socorro às várias ocorrências registadas", escreveu o município.Depois de a Proteção Civil de Setúbal ter manifestado preocupação sobre a grande pressão que ocorre na Arrábida, durante este fim de semana a GNR multou mais de duas centenas de viaturas estacionadas indevidamente nos acessos às praias.

Devido ao desrespeito pelas regras de trânsito, a Presidente da Câmara Municipal de Setúbal convocou na segunda-feira "uma reunião com caráter de urgência do Conselho Municipal de Segurança restrito, para preparar a reunião que já foi solicitada ao Ministro da Administração Interna para garantir a segurança em todo o concelho e, em particular, na Serra da Arrábida, ao abrigo do Estado de Calamidade".