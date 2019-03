Carro de padre cantor assaltado durante Rio Ave - Sp. Braga. Ladrões levaram cinzas

Um padre responsável por várias paróquias da freguesia de Vila Verde, em Braga, foi assaltado na noite deste domingo no parque de estacionamento do estádio dos Arcos, em Vila do Conde, e foram-lhe roubadas as cinzas para a celebração da Quaresma, avança o Semanário V.Foram ainda roubados vários documentos e alguns outros objetos para a celebração da Quaresma.O furto foi realizado durante o jogo entre Rio Ave e Sporting de Braga em Vila do Conde. Ao chegar ao veículo, estacionado no parque do estádio, o padre constatou que tinha um dos vidros partidos e que lhe tinham assaltado o carro.